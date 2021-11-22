Займы без процентов

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В острой конкурентной борьбе многие микрофинансовые организации стараются сделать условия сотрудничества максимально выгодными для клиента. Поэтому они выдают новым заемщикам первый займ бесплатно. От клиента требуется четко соблюдать условия договора. Если же возникнут нарушения, то придется заплатить комиссию.
Как правило, выдается займ на строгих условиях. МФО ограничивает сумму продукта. Обычно она минимальная и не превышает 10-15 тысяч рублей. Период пользования деньгами тоже ограничен 7-30 днями. Продление договора не допускается.
МФО выдают беспроцентные срочные займы, чтобы разрекламировать свои услуги. Довольные заемщики, которые воспользовались такими продуктами, рассказывают о лояльном сервисе своим знакомым и друзьями. Тем самым расширяется база клиентов МФО.
Некоторые МФО поддерживают не только новых клиентов. Они предлагают интересные условия и выдают займ круглосуточно без процентов постоянным заемщикам. Получить такой продукт можно, воспользовавшись бонусной программой или приняв участие в рекламной акции.
Сегодня можно не только оформить срочный займ круглосуточно и без процентов, но и воспользоваться кредитной картой совершенно бесплатно. Некоторые участники рынка предлагают классические и виртуальные кредитные карты. По таким продуктам устанавливается льготный период, в пределах которого при внесении платежа комиссия по кредиту не взимается.
Мгновенные микрозаймы без оплаты комиссии выгодны как заемщикам, так и МФО. Первые получают возможность быстро и совершенно бесплатно решить свои финансовые трудности, исправить или сформировать кредитную историю, познакомиться с микрофинансированием. Вторые, то есть микрофинансовые организации, расширяют клиентскую базу и приобретают новых лояльных заемщиков!
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Плюсы
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Простое оформление продукта. Как правило, срочные займы оформляются через интернет непосредственно на сайте МФО или через ее мобильное приложение. В результате чего нужную сумму удается получить за 10-15 минут, минуя долгое стояние в очередях, длительное ожидание ответа и прочие негативные моменты заимствования;
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Жесткие условия сотрудничества. Займы выдаются на конкретный период. Сумма тоже, как правило, ограничена. Вернуть ее нужно в дату, зафиксированную в договоре. Благодаря чему заемщику следует строго спланировать свой бюджет, чтобы свободно рассчитаться в течение указанного срока. При несоблюдении условий заимствования по займу будут начислены проценты и штрафы. Просрочка выплаты негативно отразится на кредитной истории клиента;
|Займы доступны всем категориям граждан. Получить его в МФО могут студенты, пенсионеры, женщины, находящиеся в декретном отпуске и даже люди без официального места работы;
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Ограничение доступа. Как правило, займы выдаются исключительно новым клиентам, которые впервые обратились в МФО. Такие продукты есть не во всех компаниях. Кроме того, некоторые организации выдают определенное количество бесплатных займов в день и могут отказать в предоставлении такого продукта без объяснения причин!
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Возможность улучшить свою кредитную историю совершенно бесплатно! Многие МФО охотно сотрудничают с заемщиками с низким кредитным рейтингом. Получить в таких компаниях займ могут люди, которые никогда не обращались в кредитные организации. В результате оформления и своевременного погашения продукта в кредитной истории заемщика появляются положительные отметки, которые в дальнейшем влияют на рейтинг.
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Дополнительные требования к заемщикам. При выдаче займов МФО стараются подстраховаться и защитить себя от сотрудничества с мошенниками. В результате чего при оформлении продукта они могут потребовать от клиента представить дополнительные документы, фотографии с документами или какими-либо отличительными деталями. Кроме того, могут быть требования к месту работы или прописке. Например, некоторые МФО выдают деньги только людям с официальным трудоустройством, имеющим постоянную регистрацию в регионе проживания.
Мгновенные микрозаймы просты в оформлении. Их преимуществом считается то, что получить деньги можно в режиме онлайн, не выходя из квартиры. Взаимодействие с МФО осуществляется через интернет.
Процесс получения займа онлайн с нулевой ставкой сводится к следующим шагам:
Важно проверить достоверность представленных сведений перед отправкой анкеты. Если есть опечатки, неточности или какие-то ошибки, то их следует исправить. В противном случае можно получить отказ по заявке.
Сегодня получить первый займ бесплатно без отказа можно, как минимум в 17 МФО. Итоговый список гораздо больше. Среди компаний есть известные сервисы с высоким рейтингом, такие как Займер, Лайм-Займ, еКапуста, MoneyMan. Часто именно к ним новые клиенты обращаются за первым займом. На микрофинансовом рынке есть и менее известные компании, в которых можно бесплатно одолжить денег. Как правило, к ним относятся организации, которые недавно осуществляют свою деятельность и хотят расширить клиентскую базу. Смотрите весь рейтинг МФО и займов.
Для получения беспроцентного микрозайма требуется минимум документов. Обычно необходим только паспорт, но некоторые МФО запрашивают для подтверждения личности заемщика второй документ на выбор, например, СНИЛС, ИНН, загранпаспорт, военный билет. Ни какие залоги, поручители, справки с работы не потребуются! Конечно, клиент может по собственному желанию предоставить расширенный пакет документов. Это увеличит его шансы на получение продукта.
Некоторые МФО стараются подстраховаться и защитить клиентов от мошенников. Для этого они запрашивают фото клиента с документом или с какой-либо отличительной деталью, например листком с надписью названия организации. К фото предъявляются определенные требования. Поэтому перед его загрузкой важно с ними ознакомиться.
Несмотря на то, что справки с работы не требуются, клиенту нужно указать сведения о работе и уровень дохода. В анкетах некоторых организациях нет требований к месту работы. Поэтому в них могут получить микрозайм даже безработные! Но если компания сформировала требования к трудоустройству клиента, то их следует учитывать. В противном случае можно получить отказ.
МФО лояльны к своим клиентам. Они учитывают их сложное финансовое положение. Поэтому выдают беспроцентные продукты даже безработным, лицам без кредитной истории или с низким рейтингом. Таким клиентам необходимо:
Для подстраховки клиент может подать заявку сразу в несколько МФО. Так будет больше шансов получить займ без процентов без отказа с плохой кредитной историей или просрочками!
Зачастую, первый займ считается самым серьезным для клиента. Ведь с его помощью заемщик знакомится с микрофинансированием и основными параметрами продукта. Поэтому наиболее часто заемщики стараются получать срочный микрозайм на банковскую карту. Этот вариант считается самым быстрым. Во-первых, деньги на карту поступают мгновенно. Во-вторых, клиенту не нужно никуда ходить. В-третьих, деньги с карты можно использовать для оплаты в стационарных точках продаж и интернет-магазинах.
Перевод на расчетный счет клиента. Перевод поступает в течение 3-5 банковских дней. Поэтому данным вариантом следует воспользоваться, если другие способы получения микрозайма не доступны.
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