Займы без процентов

Почему дают займ без процентов

В острой конкурентной борьбе многие микрофинансовые организации стараются сделать условия сотрудничества максимально выгодными для клиента. Поэтому они выдают новым заемщикам первый займ бесплатно. От клиента требуется четко соблюдать условия договора. Если же возникнут нарушения, то придется заплатить комиссию.

Как правило, выдается займ на строгих условиях. МФО ограничивает сумму продукта. Обычно она минимальная и не превышает 10-15 тысяч рублей. Период пользования деньгами тоже ограничен 7-30 днями. Продление договора не допускается.

МФО выдают беспроцентные срочные займы, чтобы разрекламировать свои услуги. Довольные заемщики, которые воспользовались такими продуктами, рассказывают о лояльном сервисе своим знакомым и друзьями. Тем самым расширяется база клиентов МФО.

Некоторые МФО поддерживают не только новых клиентов. Они предлагают интересные условия и выдают займ круглосуточно без процентов постоянным заемщикам. Получить такой продукт можно, воспользовавшись бонусной программой или приняв участие в рекламной акции.

Сегодня можно не только оформить срочный займ круглосуточно и без процентов, но и воспользоваться кредитной картой совершенно бесплатно. Некоторые участники рынка предлагают классические и виртуальные кредитные карты. По таким продуктам устанавливается льготный период, в пределах которого при внесении платежа комиссия по кредиту не взимается.

Мгновенные микрозаймы без оплаты комиссии выгодны как заемщикам, так и МФО. Первые получают возможность быстро и совершенно бесплатно решить свои финансовые трудности, исправить или сформировать кредитную историю, познакомиться с микрофинансированием. Вторые, то есть микрофинансовые организации, расширяют клиентскую базу и приобретают новых лояльных заемщиков!

Плюсы и минусы беспроцентных займов

Плюсы Минусы Простое оформление продукта. Как правило, срочные займы оформляются через интернет непосредственно на сайте МФО или через ее мобильное приложение. В результате чего нужную сумму удается получить за 10-15 минут, минуя долгое стояние в очередях, длительное ожидание ответа и прочие негативные моменты заимствования; Жесткие условия сотрудничества. Займы выдаются на конкретный период. Сумма тоже, как правило, ограничена. Вернуть ее нужно в дату, зафиксированную в договоре. Благодаря чему заемщику следует строго спланировать свой бюджет, чтобы свободно рассчитаться в течение указанного срока. При несоблюдении условий заимствования по займу будут начислены проценты и штрафы. Просрочка выплаты негативно отразится на кредитной истории клиента; Займы доступны всем категориям граждан. Получить его в МФО могут студенты, пенсионеры, женщины, находящиеся в декретном отпуске и даже люди без официального места работы; Ограничение доступа. Как правило, займы выдаются исключительно новым клиентам, которые впервые обратились в МФО. Такие продукты есть не во всех компаниях. Кроме того, некоторые организации выдают определенное количество бесплатных займов в день и могут отказать в предоставлении такого продукта без объяснения причин! Возможность улучшить свою кредитную историю совершенно бесплатно! Многие МФО охотно сотрудничают с заемщиками с низким кредитным рейтингом. Получить в таких компаниях займ могут люди, которые никогда не обращались в кредитные организации. В результате оформления и своевременного погашения продукта в кредитной истории заемщика появляются положительные отметки, которые в дальнейшем влияют на рейтинг. Дополнительные требования к заемщикам. При выдаче займов МФО стараются подстраховаться и защитить себя от сотрудничества с мошенниками. В результате чего при оформлении продукта они могут потребовать от клиента представить дополнительные документы, фотографии с документами или какими-либо отличительными деталями. Кроме того, могут быть требования к месту работы или прописке. Например, некоторые МФО выдают деньги только людям с официальным трудоустройством, имеющим постоянную регистрацию в регионе проживания.

Как получить займ без процентов онлайн на карту?

Мгновенные микрозаймы просты в оформлении. Их преимуществом считается то, что получить деньги можно в режиме онлайн, не выходя из квартиры. Взаимодействие с МФО осуществляется через интернет.

Процесс получения займа онлайн с нулевой ставкой сводится к следующим шагам:

Выбор условий сотрудничества и заполнение анкеты. На сайте МФО представлен кредитный калькулятор, с помощью которого клиент может выбрать нужную сумму займа и период пользования деньгами. В случае предоставления бесплатных продуктов условия сотрудничества четко обозначены (у некоторых МФО они могут находиться под *). Далее нужно будет заполнить анкету, указав персональную информацию, и отправить ее на рассмотрение;

Ответ по заявке. Инновационные системы скоринга позволяют МФО принимать решение по заявке буквально за 5-7 минут. Во внимание принимаются тысячи параметров, а не только кредитный рейтинг. Поэтому даже заемщики с плохой кредитной историей или без нее могут с легкостью получить необходимую сумму;

Получение нужной суммы удобным способом. В случае положительного ответа по заявке клиенту нужно будет подтвердить договор с помощью смс-кода, который высылается на указанный номер мобильного телефона. Сразу же после этого нужная сумма будет переведена на банковскую карту заемщика

Важно проверить достоверность представленных сведений перед отправкой анкеты. Если есть опечатки, неточности или какие-то ошибки, то их следует исправить. В противном случае можно получить отказ по заявке.

Сколько компаний дают первый займ без процентов?

Сегодня получить первый займ бесплатно без отказа можно, как минимум в 17 МФО. Итоговый список гораздо больше. Среди компаний есть известные сервисы с высоким рейтингом, такие как Займер, Лайм-Займ, еКапуста, MoneyMan. Часто именно к ним новые клиенты обращаются за первым займом. На микрофинансовом рынке есть и менее известные компании, в которых можно бесплатно одолжить денег. Как правило, к ним относятся организации, которые недавно осуществляют свою деятельность и хотят расширить клиентскую базу. Смотрите весь рейтинг МФО и займов.

Какие нужны документы для получения беспроцентного займа?

Для получения беспроцентного микрозайма требуется минимум документов. Обычно необходим только паспорт, но некоторые МФО запрашивают для подтверждения личности заемщика второй документ на выбор, например, СНИЛС, ИНН, загранпаспорт, военный билет. Ни какие залоги, поручители, справки с работы не потребуются! Конечно, клиент может по собственному желанию предоставить расширенный пакет документов. Это увеличит его шансы на получение продукта.

Некоторые МФО стараются подстраховаться и защитить клиентов от мошенников. Для этого они запрашивают фото клиента с документом или с какой-либо отличительной деталью, например листком с надписью названия организации. К фото предъявляются определенные требования. Поэтому перед его загрузкой важно с ними ознакомиться.

Несмотря на то, что справки с работы не требуются, клиенту нужно указать сведения о работе и уровень дохода. В анкетах некоторых организациях нет требований к месту работы. Поэтому в них могут получить микрозайм даже безработные! Но если компания сформировала требования к трудоустройству клиента, то их следует учитывать. В противном случае можно получить отказ.

Можно ли получить займ без процентов безработным или при наличии плохой кредитной истории с просрочками?

МФО лояльны к своим клиентам. Они учитывают их сложное финансовое положение. Поэтому выдают беспроцентные продукты даже безработным, лицам без кредитной истории или с низким рейтингом. Таким клиентам необходимо:

Внимательно ознакомиться с условиями сотрудничества и удостовериться, что они им соответствуют;

Правдиво заполнить анкету;

Выбрать специальную программу, если такая есть в МФО. Некоторые компании формируют специальные программы для «сложных» клиентов. С их помощью можно улучшить кредитную историю.

Для подстраховки клиент может подать заявку сразу в несколько МФО. Так будет больше шансов получить займ без процентов без отказа с плохой кредитной историей или просрочками!

Способы получения займа

Зачастую, первый займ считается самым серьезным для клиента. Ведь с его помощью заемщик знакомится с микрофинансированием и основными параметрами продукта. Поэтому наиболее часто заемщики стараются получать срочный микрозайм на банковскую карту. Этот вариант считается самым быстрым. Во-первых, деньги на карту поступают мгновенно. Во-вторых, клиенту не нужно никуда ходить. В-третьих, деньги с карты можно использовать для оплаты в стационарных точках продаж и интернет-магазинах.

Кроме перевода на карту получить займ без процентов можно и другими способами:

Наличными в точках продаж или с помощью популярных платежных систем. В этом случае клиенту необходимо будет посетить офис организации в рабочие часы с паспортом. При обналичивании денег через платежные системы потребуется специальный код и номер перевода. Эти данные кредитор предоставляет клиенту в смс-сообщении;

Электронный кошелек,например, микрозайм на Яндекс.Деньги. Этот вариант менее распространен и выгоден тем, кто получает зарплату аналогичным способом;

Перевод на мобильный номер. Данный вариант следует использовать, когда другие способы не доступны. Дело в том, что операторы сотовой связи снимают большие проценты за вывод средств со счета. Поэтому для клиента его сложно назвать выгодным;

Перевод на расчетный счет клиента. Перевод поступает в течение 3-5 банковских дней. Поэтому данным вариантом следует воспользоваться, если другие способы получения микрозайма не доступны.